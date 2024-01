Interssant für jeden Chiba Bank-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Chiba Bank":

Die Chiba Bank wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses positiv bewertet. Der GD200 liegt bei 978,91 JPY, was einer positiven Abweichung von +6,7 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (1044,5 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1082,29 JPY zeigt eine geringfügige Abweichung von -3,49 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Gut" einstuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zum Aktienkurs der Chiba Bank derzeit 2. Dies führt zu einer negativen Differenz von -0,23 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Daher erhält die Dividendenpolitik der Chiba Bank eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Chiba Bank. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie wird neben Bankanalysen auch durch die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf ein positives langfristiges Bild hin. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Chiba Bank bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".