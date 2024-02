Interssant für jeden Cenovus EnergyPreferredries 5-Anleger!

Die technische Analyse für den Kurs der Cenovus Energy zeigt, dass er mit -0,46 Prozent vom GD200 (24,04 CAD) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 21,88 CAD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +9,37 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Cenovus Energy als "Gut"-Wert eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Cenovus Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,28 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ist dies eine Outperformance von +1,36 Prozent. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Rendite von Cenovus Energy bei 1,36 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 8 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 29,94 CAD, was einer Potenzialsteigerung von 25,13 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Cenovus Energy-Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.