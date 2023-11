Interssant für jeden Cargojet-Anleger!

Die Cargojet-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 100,01 CAD bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 99 CAD, was einem Unterschied von -1,01 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Hier liegt der letzte Schlusskurs (88,18 CAD) über dem gleitenden Durchschnitt (+12,27 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In sozialen Medien wurde Cargojet in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Cargojet in den vergangenen Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cargojet-Aktie überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 13) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 29,74) geben ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Gut"-Bewertung für Cargojet.