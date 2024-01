Interssant für jeden Canopy Growth-Anleger!

Die Canopy Growth-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,44 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 6,11 CAD, was einem Unterschied von -41,48 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 7,61 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -19,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Canopy Growth-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich eine erhöhte Aktivität im Netz in Bezug auf die Canopy Growth-Aktie feststellen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Canopy Growth in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Canopy Growth, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche Arzneimittel. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Canopy Growth-Aktie. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.