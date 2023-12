Interssant für jeden C-Rad AB-Anleger!

In den letzten Wochen gab es bei C-rad keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch besonders negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird C-rad daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen C-rad gesprochen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von C-rad derzeit bei 31,92 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 43,1 SEK liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Auch der Abstand zum GD200 beträgt +35,03 Prozent, was ebenfalls eine positive Bewertung nach sich zieht. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 36,11 SEK, was einen Abstand von +19,36 Prozent bedeutet und somit auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält C-rad in dieser Kategorie die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der C-rad liegt bei 17,02, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher wird auch in dieser Kategorie eine positive Bewertung von "Gut" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält C-rad daher in dieser Kategorie die Gesamtbewertung "Gut".