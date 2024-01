Interssant für jeden CRH ADR-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Daraus ergibt sich, dass überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen könnten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Crh heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 58,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Crh weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI deutet darauf hin, dass Crh auf dieser Basis überverkauft ist. Die Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Crh-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Auf fundamentalen Basis ist Crh im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Baumaterialien) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,82 gehandelt, was einem Abstand von 54 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,82 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Crh liegt mit einer Dividendenrendite von 2,4 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 8,8 Prozent. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Crh-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 4442,55 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 5330 GBP liegt, was einem Unterschied von +19,98 Prozent entspricht. Die Aktie wird auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,91 Prozent), was der Crh-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt wird die Crh-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.