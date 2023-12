Interssant für jeden CNO-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Cno Financial Group":

Die Dividendenrendite der Cno-Aktie beträgt 2,6 Prozent, was 1,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividende wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Auf langfristiger Basis wird die Cno-Aktie von Analysten als "Neutral"-Titel eingeschätzt. Von 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 4 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird ein mittleres Kursziel von 25,75 USD erwartet, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Fundamental betrachtet wird die Cno-Aktie im Vergleich zur Versicherungsbranche als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,47 im Vergleich zu 36,68 in der Branche. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Cno-Aktie derzeit +6,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +13,22 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.