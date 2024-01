Interssant für jeden CES Energy-Anleger!

Der Aktienkurs von Ces Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,88 Prozent erzielt, was 27,47 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser liegt bei 1,4 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung gegenüber Ces Energy war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in Social Media hervorgeht. Es gab vier positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Ces Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,25 auf. Dies ist 91 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (67,72). Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, fällt ebenfalls positiv aus. Von insgesamt 7 Bewertungen waren keine negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ces Energy bei 4,78 CAD. Dies würde einer Steigerung um 35,37 Prozent vom aktuellen Kurs von 3,53 CAD entsprechen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.