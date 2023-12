Interssant für jeden Bytes Technology-Anleger!

Die Bewertung von Analysten für die Bytes-Aktie bleibt positiv, da sie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Es liegen 3 gute Bewertungen, 0 neutrale und 0 schlechte vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 536,33 GBP, was einer potenziellen Performance von -11,35 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 605 GBP liegt. Die Gesamtbewertung der Analysten für die Aktie wird von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz bezüglich der Bytes-Aktie weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Einschätzung als "Schlecht" bestätigt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Bytes diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen der Anleger.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bytes-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 485,65 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 605 GBP deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestätigt diese Einschätzung, da auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Bytes-Aktie auf Basis der Bewertungen von Analysten, der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Netz, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse als "Gut" bewertet.