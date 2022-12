Interssant für jeden Burlington Stores-Anleger!

Burlington Stores, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 18:39 Uhr) mit 200.34 USD ein wenig im Plus (+0.41 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben Burlington Stores nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Burlington Stores-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 13 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (229,33 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 14,47 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 200,34 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Burlington Stores eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Burlington Stores liegt bei einem Wert von 49,01. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 40,39) über dem Durschschnitt (ca. 21 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Burlington Stores damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Burlington Stores erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,25 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 72,64 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -104,89 Prozent im Branchenvergleich für Burlington Stores bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 40,34 Prozent im letzten Jahr. Burlington Stores lag 72,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.