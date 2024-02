Interssant für jeden Burford Capital-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Burford Capital":

Die Aktie der Burford Capital wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine Updates von Analysten zu Burford Capital. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,3 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -15,03 Prozent hin, was als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung der Analysten für die Aktie von Burford Capital ergibt somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Um den aktuellen Zustand der Aktie zu beurteilen, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI liegt bei 23,43 Punkten, was bedeutet, dass die Burford Capital-Aktie als überverkauft eingestuft wird. Demzufolge erhält sie ein "Gut"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Burford Capital also eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich feststellen, dass die Aktie von Burford Capital eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine lebhafte Diskussionsintensität hin und wird daher als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, weshalb sie als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für Burford Capital in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Meinungen zu Burford Capital durchsucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Aktie von Burford Capital von Analysten insgesamt als "Neutral" eingestuft wird, wobei sie in einigen Bereichen "Gut" und in anderen "Schlecht" bewertet wird.