Interssant für jeden Bouygues ADR-Anleger!

Der Aktienkurs von Bouygues hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Industrie-Sektor, liegt die Rendite mit 23,73 Prozent um mehr als 24 Prozent darüber. Auch im Branchenvergleich mit dem Bauwesen liegt Bouygues mit 23,73 Prozent deutlich über der mittleren Rendite von 0 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt der Wert bei 72,6 und somit im Bereich "überkauft", was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 55,53 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Bouygues-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 32,13 EUR für den Schlusskurs. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 34,12 EUR (+6,19 Prozent Unterschied) erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bouygues somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Für Investoren bedeutet dies, dass die Aktie von Bouygues eine Dividendenrendite in Höhe von 4,78 % bietet. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Bauwesen können Anleger einen Mehrertrag von 4,78 Prozentpunkten erzielen. Diese hohe Dividendenrendite führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.