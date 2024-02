Interssant für jeden Boozt AB-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit anzeigen kann, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI für die Boozt-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 50,32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Boozt-Aktie somit nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht rückläufig, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Boozt-Aktie bei 110,48 SEK, was die Einstufung "Gut" ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 127,8 SEK und hat damit einen Abstand von +15,68 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 125,95 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, der für die Einschätzung einer Aktie herangezogen wird. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Boozt veröffentlicht, jedoch war das Interesse an positiven und negativen Themen in den letzten Tagen eher gering. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Boozt-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.