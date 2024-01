Interssant für jeden Bollore-Anleger!

Der Aktienkurs von Bollore hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 56,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung gezeigt, was bedeutet, dass Bollore in diesem Bereich eine Outperformance von +56,29 Prozent erzielt hat. In Bezug auf den "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent im letzten Jahr, und Bollore übertraf diesen Durchschnittswert um 56,29 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Bollore ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit von den Anlegern erhielt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bollore-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Bollore liegt bei 19,64, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bollore einen Wert von 32, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Luftfracht und Logistik" entspricht. Aus diesem Grund erhält Bollore eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

