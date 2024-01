Interssant für jeden Bilby-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten haben 1 Analysten ihre Bewertungen zur Kinovo-Aktie abgegeben. Alle Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Kinovo-Aktie führt. Es gab keine Updates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 65 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 16,07 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 56 GBP. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Kinovo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 66) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 46,3). Daher erhält die Aktie in beiden Fällen eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Kinovo-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 105,26 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite mit 98,4 Prozent weit darüber. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst. Daher erhält die Kinovo-Aktie in beiden Fällen ein "Neutral"-Rating.