Interssant für jeden Beng Kuang Marine-Anleger!

Der Aktienkurs von Beng Kuang Marine wurde in den letzten Tagen mit einer durchschnittlichen Aktivität diskutiert, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beng Kuang Marine-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

In den Sozialen Medien wurde in den letzten Tagen neutral über Beng Kuang Marine diskutiert, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Beng Kuang Marine-Aktie mit +7,14 Prozent Entfernung vom GD200 ein gutes Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,06 SGD auf ein gutes Signal hin. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.