Interssant für jeden Beijing SJ Environmental Protection, New Material-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Haixin Energy-Aktie liegt bei 56,7, was im Vergleich zur Branche als neutral eingestuft wird. Wachstumsaktien weisen normalerweise ein höheres KGV auf, daher ist dieser Wert nicht ungewöhnlich. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie aufgrund der Bewegungen der letzten 7 Tage als überverkauft betrachtet wird, während der RSI der letzten 25 Tage eine neutrale Bewertung erhält. Die technische Analyse zeigt eine negative Bewertung aufgrund des Kursabstands zum gleitenden Durchschnittskurs. Trotzdem hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance im Vergleich zur Branche und zum Sektor erzielt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund ihrer Performance in der Kategorie Branchenvergleich mit "Gut" bewertet.

