Interssant für jeden BeWhere-Anleger!

Die Aktie von Bewhere gilt als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 13,98 liegt sie insgesamt 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 37,43 liegt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bewhere mit 0 Prozent 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Software-Branche. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten in der Branche.

Im Vergleich zur Informationstechnologie-Branche hat die Aktie von Bewhere im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,73 Prozent erzielt, was 15,33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Software-Branche liegt die Rendite von Bewhere mit 15,59 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Bewhere sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis neutral eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 55,56 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 48 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt zeigt die fundamentalen und technischen Analyse, dass die Aktie von Bewhere als unterbewertet eingestuft wird, jedoch aufgrund ihrer Rendite im Vergleich zur Branche eine positive Performance zeigt.