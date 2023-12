Interssant für jeden Barnes, Noble Education-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine positive Einschätzung für Barnes & Noble Education abgegeben. Es gab 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 4 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,3 USD einem potenziellen Anstieg um 207,69 Prozent entspricht, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barnes & Noble Education beträgt 9 und zeigt, dass das Unternehmen aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 36. Die Redaktion gibt daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In den sozialen Medien wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Barnes & Noble Education beobachtet. Das Stimmungsbarometer zeigt eine positive Entwicklung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Barnes & Noble Education eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysen, der fundamentalen Bewertung, der Anlegerstimmung und dem Sentiment in den sozialen Medien.