Interssant für jeden Bank Of Queensland-Anleger!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer rote Signale, und positive Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Überwiegend neutral waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Bank Of Queensland. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um herauszufinden, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der hier für die Bank Of Queensland-Aktie betrachtet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 5,78 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 6,02 AUD liegt, was einer Abweichung von +4,15 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Bank Of Queensland-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,57 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt um +8,08 Prozent über diesem Durchschnitt. Somit wird die Aktie in diesem Fall mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Bank Of Queensland also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Aspekte beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Queensland-Aktie derzeit 32. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 12. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bank Of Queensland-Aktie liegt bei 37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 29,37, was darauf hindeutet, dass die Bank Of Queensland-Aktie hier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Bank Of Queensland-Aktie.