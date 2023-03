Interssant für jeden BHP Billiton-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

An der Börse ASE notiert die Aktie Bhp am 14.03.2023, 23:03 Uhr, mit dem Kurs von 45.01 AUD. Die Aktie der Bhp wird dem Segment "Diversified Metals & Mining" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bhp entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Bhp-Aktie beträgt dieser aktuell 42,75 AUD. Der letzte Schlusskurs (45,01 AUD) liegt damit deutlich darüber (+5,29 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Bhp somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 47,91 AUD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,05 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bhp ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. In Summe wird Bhp auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Bhp investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 12,63 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen Mehrertrag in Höhe von 9,43 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,24 liegt Bhp unter dem Branchendurchschnitt (94 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 128,5 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

