Interssant für jeden Azelis-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Azelis-Aktie liegt der RSI-Wert derzeit bei 27,12, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 24, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und damit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Azelis-Aktie bei 20,57 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,42 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +8,99 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Bewertung von +16,47 Prozent im Vergleich zum GD50, was jeweils als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Azelis-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Auswertung der Anleger-Kommentare in sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv war und dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamteinstufung von "Gut".