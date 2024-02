Interssant für jeden Avanos Medical-Anleger!

Die Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Unternehmen Avanos Medical hat in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs eine Dividendenrendite von 0 %, was 91,45 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 91,45 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength Index (RSI) von Avanos Medical liegt bei 42,09, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Avanos Medical im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,75 Prozent erzielt, was 51,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 2,47 Prozent, und Avanos Medical übertrifft diesen Wert um 43,28 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Avanos Medical besonders positiv diskutiert, und an neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was Avanos Medical insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers einbringt.