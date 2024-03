Interssant für jeden Austal-Anleger!

Die technische Analyse der Austal-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,04 AUD, während der aktuelle Kurs bei 2,18 AUD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +6,86 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,04 AUD über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch eine negative Differenz von -0,76 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aufgrund dessen erhält Austal eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich auch das Anleger-Sentiment überwiegend positiv. Die Diskussion in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine insgesamt positive Einschätzung.