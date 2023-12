Interssant für jeden Aurizon Holdings-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Für Aurizon liegt der RSI bei 26,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 32, was als neutral betrachtet wird und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung für Aurizon wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aurizon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,59 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,81 AUD liegt, was einer Abweichung von +6,13 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +6,13 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für Aurizon eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung festgestellt. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet.