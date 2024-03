Interssant für jeden Armanino Foods of Distinction-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Armanino Foods Of Distinction wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 11,36 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 21,32 an, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Armanino Foods Of Distinction liegt bei 2,63 Prozent, was 5,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 8 Prozent. Daraus ergibt sich für die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,57 USD, der Schlusskurs bei 5,73 USD, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 5,01 USD liegt unter dem Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und eine negative Stimmungsänderung zu erkennen ist. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.