Interssant für jeden Arbor Realty-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Arbor Realty Trust Inc-Aktie stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein insgesamt "Gut"-Rating für die Arbor Realty Trust Inc-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Arbor Realty Trust Inc. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 16,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,19 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 14,69 USD. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Arbor Realty Trust Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,87 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 14,69 USD lag, was einer Abweichung von +5,91 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,67 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 14,69 USD eine Abweichung von +7,46 Prozent auf und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Arbor Realty Trust Inc-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Arbor Realty Trust Inc-Aktie veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Arbor Realty Trust Inc-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 81 liegt, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 35,97, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung daher ein "Schlecht"-Rating für die Arbor Realty Trust Inc-Aktie.