Interssant für jeden Applied Industrial-Anleger!

In den sozialen Medien zeigen sich wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz von Applied Industrial. In den letzten vier Wochen hat sich das Stimmungsbild verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Applied Industrial wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Daraus ergibt sich eine Einschätzung als "Gut" seitens unserer Redaktion. Die Aktie von Applied Industrial wird daher bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Applied Industrial weist auf eine Überverkauft-Situation hin und wird daher als "Gut" bewertet. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Applied Industrial.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Applied Industrial aus Sicht des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) unterbewertet. Das aktuelle KGV beträgt 18, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Basierend auf dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von unserer Redaktion.

