Interssant für jeden Anhui Genuine New Material-Anleger!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Anhui Genuine New Materials wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Diskussionsaktivität, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus technischer Sicht erhält die Anhui Genuine New Materials-Aktie eine schlechte Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag um 33,45 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 23,09 Prozent darunter lag.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche hat die Anhui Genuine New Materials-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 31,82 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite um 31,5 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.