Interssant für jeden Anglo Pacific-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Aktie der Ecora als Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ecora-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 9,6, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,57, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen rund um Ecora in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Ecora bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Von Analysten wird die Ecora-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Dadurch gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 196,67 GBP, was ein Aufwärtspotential von 100,68 Prozent vom letzten Schlusskurs von 98 GBP bedeutet. Alles in allem erhält Ecora eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Fundamental betrachtet ist Ecora im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 3,17 gehandelt, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,54 entspricht. Auf fundamentaler Basis resultiert daher eine "Gut"-Empfehlung.