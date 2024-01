Interssant für jeden Amerigo-Anleger!

Die Dividende von Amerigo ist derzeit 9 und liegt somit um 6,26 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Daher erhält Amerigo eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten für diese Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien wurde Amerigo in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Dies zeigt sich in den Kommentaren und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt und daher die Einstufung "Gut" ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Amerigo derzeit bei 1,44 CAD liegt, während der Aktienkurs bei 1,39 CAD steht. Dies führt zu einer Distanz von -3,47 Prozent zum GD200 und einer Bewertung "Neutral". Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,26 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +10,32 Prozent als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".

Fundamental betrachtet hat die Aktie von Amerigo ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,98, was 96 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" mit einem KGV von 320,34. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.