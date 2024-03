Interssant für jeden American Rebel Holdings-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100. Für American Rebel liegt der RSI bei 12,9, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, kommt auf 46,31 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei positive Themen an den meisten Tagen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch ein verstärktes Interesse an positiven Themen bezüglich des Unternehmens American Rebel zu beobachten. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält American Rebel eine positive Bewertung. Die Diskussionsintensität war erhöht, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der American Rebel bei 0,94 USD verläuft und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der Abstand des Aktienkurses von 0,302 USD zu dieser Linie beträgt -67,87 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,28 USD, was einer Differenz von +7,86 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.