Interssant für jeden AltagasPref B-Anleger!

Die Diskussionen rund um Altagas auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Die Aktie von Altagas wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI der Altagas liegt bei 64,67 und der RSI25 bei 45, was auf eine ausgeglichene Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Altagas derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 24,99 CAD, während der Kurs der Aktie bei 27,08 CAD liegt, was einer Abweichung von +8,36 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von +0,82 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat Altagas eine Rendite von 4,32 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Gasversorgungsunternehmen"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von -8,49 Prozent, wobei Altagas mit 12,81 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.