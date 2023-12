Interssant für jeden Alpine Immune Sciences-Anleger!

Die Aktie der Alpine Immune Sciences wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt das Unternehmen 4 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Alpine Immune Sciences. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 17,5 USD, was einer Erwartung von -12,15 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 19,92 USD liegt, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Zusammenfassend erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 11,4 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,92 USD, was einer Steigerung um 74,74 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt (14,26 USD) weisen positive Entwicklungen auf, was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik einbringt.

Hinsichtlich der Dividende weist Alpine Immune Sciences derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie wird auch positiv bewertet, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.