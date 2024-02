Interssant für jeden Alphabet-Anleger!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Bewertung einer Aktie leisten. Bei Alphabet zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, wodurch die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Von insgesamt drei Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Alphabet-Aktie sind alle drei Einstufungen "Gut". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alphabet vor. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 136,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -6,47 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist daher "Schlecht". Zusammengefasst erhält Alphabet von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alphabet-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 38,68 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 44,21). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Alphabet wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Alphabet auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Alphabet-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Alphabet jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alphabet-Analyse.

Alphabet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...