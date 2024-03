Interssant für jeden Airbus-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Airbus beträgt das aktuelle KGV 21, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt liegt. Daraus ergibt sich, dass Airbus aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Airbus im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Industrie" deutlich über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0 Prozent, was Airbus aktuell um 33,56 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Airbus in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Ebenso wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hierfür erhält Airbus eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Airbus liegt bei 8,64, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Gut" führt.