Interssant für jeden Air Liquide ADR-Anleger!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Air Liquide haben sich in den letzten Wochen verbessert. Dies geht aus einer Analyse hervor, die starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation berücksichtigt. Die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Chemikalien"-Branche hat Air Liquide in den letzten 12 Monaten eine Überperformance von 17,31 Prozent erzielt. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 17,31 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Air Liquide-Aktie als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage führen zu einer "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich der Kurs der Air Liquide-Aktie mit 177,36 EUR aktuell +5,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen zeigt sich eine Überperformance von +9,42 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Air Liquide ADR kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Air Liquide ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Air Liquide ADR-Analyse.

