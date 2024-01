Interssant für jeden Aiphone-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und kann anzeigen, ob eine Aktie überkauft oder unterverkauft ist. Der RSI der Aiphone-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 11, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,46, was zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers führt und somit zu einem insgesamten "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aiphone derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 2590,93 JPY, während der Aktienkurs bei 2811 JPY liegt, was einer Abweichung von +8,49 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2769,98 JPY führt zu einer neutralen Bewertung des Aktienkurses. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung rund um die Aiphone-Aktie wider, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage und Diskussionsintensität, was zu einem neutralen Rating führt.

Zusammenfassend wird die Aiphone-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, Anlegerstimmung und Buzz als angemessen bewertet und erhält daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.