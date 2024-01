Interssant für jeden Agrana Beteiligungs-Anleger!

Der Aktienkurs von Agrana Beteiligungs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -8,02 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Agrana Beteiligungs eine Outperformance von +5,4 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der Verbrauchsgütersektor hatte eine mittlere Rendite von -1,96 Prozent im letzten Jahr, und Agrana Beteiligungs lag 0,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Agrana Beteiligungs mit einer Dividende von 5,66% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,07%) über dem Durchschnitt. Die Differenz von 2,59 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Agrana Beteiligungs beträgt 8, während vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 35 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Agrana Beteiligungs daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Agrana Beteiligungs liegt bei 45,83, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Neutral" vergeben.