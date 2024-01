Interssant für jeden Aerosun-Anleger!

Die technische Analyse der Aerosun-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 14,41 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 13,68 CNH, was einem Unterschied von -5,07 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 13,82 CNH liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,01 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aerosun-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Aerosun mit einer Rendite von 16,27 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 1,05 Prozent. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,05 Prozent aufweist, liegt Aerosun mit 15,22 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Aerosun. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigen tiefere Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Dennoch erhält Aerosun insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aerosun-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Aerosun.