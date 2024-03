Interssant für jeden Advantest-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Advantest wird anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 37,75 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Advantest überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Advantest eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Advantest daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Advantest eine Rendite von 169,8 Prozent erzielt, was mehr als 145 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Advantest mit 108,26 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Advantest eine übliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Advantest.