Interssant für jeden Acurx Pharmaceuticals LLC-Anleger!

Die Acurx hat in den letzten 12 Monaten eine positive Analysteneinschätzung erhalten. Von insgesamt 1 Kaufempfehlung, 0 neutralen Empfehlungen und 0 negativen Bewertungen ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut". Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 14 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 202,38 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Acurx-Aktie einen RSI7-Wert von 17,74, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 39,4 führt zu einer neutralen Bewertung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf die Acurx, was zu einer positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine überwiegend positive Meinung wider, insbesondere in Bezug auf die positiven Themen rund um Acurx.

Insgesamt erhält die Acurx von Analysten, RSI und Anleger-Sentiment die Bewertung "Gut".