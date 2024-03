Interssant für jeden AVIVA-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Aviva neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aviva-Aktie beträgt der RSI7-Wert 19,7, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert liegt bei 28,9, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab ein "Gut"-Signal und insgesamt eine "Gut"-Empfehlung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aviva bei 408,06 GBP verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 462,2 GBP, was einem Abstand von +13,27 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von +6,25 Prozent. Auch hier lautet der Gesamtbefund "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Aviva.