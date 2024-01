Interssant für jeden AFC Energy-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse. Er bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Afc Energy liegt bei 45,56 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,26 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Afc Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,21 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 6,03 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Afc Energy im Branchenvergleich um +8,19 Prozent outperformed hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,42 Prozent im letzten Jahr, und Afc Energy lag um 6,8 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Afc Energy in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Afc Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 4,38 %. Die Differenz von 4,38 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass Afc Energy sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts als "Gut" bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 16,17 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 18,36 GBP liegt, was einer Abweichung von +13,54 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 16,73 GBP liegt unter dem letzten Schlusskurs (+9,74 Prozent Abweichung).

Insgesamt wird Afc Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.