Duni AB ADR Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Duni. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird entsprechend auch als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse der Duni in den letzten 7 Tagen überverkauft waren, mit einem RSI von 24,14. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 51, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Duni bei 104 SEK liegt, was eine Entfernung von +4,49 Prozent vom GD200 (99,53 SEK) bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 102,97 SEK, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ist. Insgesamt wird der Kurs der Duni-Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz zeigt keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, während die Kommunikationsfrequenz weder eine Zunahme noch Abnahme aufweist. Insgesamt erhält Duni auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.