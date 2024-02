Interspace Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse der Interspace-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 985,16 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 896 JPY weicht somit um -9,05 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 936,96 JPY, was einer Abweichung von -4,37 Prozent beim letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Interspace-Aktie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Interspace daher auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Interspace-Aktie einen neutralen Wert. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 78,87 und führt somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, ergibt einen Wert von 62,65 und damit eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen über Interspace in den sozialen Medien lassen keine klare Tendenz erkennen. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den vergangenen Tagen festgestellt. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert war neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Interspace bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.