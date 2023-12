Interspace Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Interspace-Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1050,66 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 912 JPY liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 934,84 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt wird die Interspace-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso erfährt die Interspace-Aktie weder besonders viel noch wenig Beachtung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Interspace-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-tägiger Basis als auch auf 25-tägiger Basis. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".