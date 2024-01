Interspace Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Interspace-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1039,22 JPY, während der aktuelle Kurs bei 954 JPY liegt, was einer Abweichung von -8,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 936,04 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 954 JPY liegt und somit ein "+1,92 Prozent" ergibt. Hierdurch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend ergibt sich für das Unternehmen damit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Interspace auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien ist neutral, wie unsere Analysten festgestellt haben. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung mit "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 21, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Interspace.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen gemischte Signale, was zu unterschiedlichen Bewertungen führt. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die Aktie in der Zukunft entwickeln wird.