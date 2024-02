Interspace Aktie: Einfach unglaublich

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Interspace in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Interspace als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Interspace-Aktie liegt bei 78,87, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 62,65 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" gemäß des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Interspace-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 985,16 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 896 JPY weicht somit um -9,05 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 936,96 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (-4,37 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Interspace daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Interspace zeigen keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Aktie von Interspace bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.