Interspace Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Auf Basis der gleitenden Durchschnittskurse wird die Interspace derzeit als "schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1043,41 JPY, während der Aktienkurs bei 947 JPY liegt, was einer Abweichung von -9,24 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 935 JPY, was einer Abweichung von +1,28 Prozent entspricht und die Aktie daher als "neutral" einstuft. Insgesamt wird die Interspace daher als "neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen als auch eine Veränderung in der Anzahl der Beiträge wurden nicht festgestellt, weshalb auch in diesem Punkt die Bewertung "neutral" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 27,4, was zu einer Bewertung als "gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird und daher eine "neutral" Bewertung erhält. Insgesamt wird die Kategorie mit "gut" bewertet.

Unsere Analysten haben auch die weichen Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen berücksichtigt und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen wurden auch vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Stimmung als "neutral" eingestuft werden muss.